Plus Simmern B Staffel 10: Vor dem Hit zwischen Karbach II und Weiler spitzt sich die Lage zu – Abstiegsderby in Ellern Von Nico Balthasar Noch sieben Spiele stehen vor dem 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 10 auf dem Programm. Zumindest für 10 der 14 Teams, denn zwei Nachholspiele gibt es noch (Mosel Löf II gegen Morshausen II am Mittwoch und Untermosel Kobern II gegen Rheinböllen II am 25. April). Lesezeit: 3 Minuten

Die Lage spitzt sich vor dem Gipfeltreffen in der nächsten Woche zwischen den punktgleichen Führenden FC Karbach II und SC Weiler sowohl oben als auch unten zu. In Ellern wird ein heißes und wichtiges Derby im Abstiegskampf angepfiffen. FC Karbach II - SG Viertäler Oberwesel II. Zurück auf dem Rasen in ...