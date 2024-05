Plus

B 8: Rückkehr nach Adenau – Ahrtal will Zweifel beseitigen

Von Lutz Klattenberg

In der Fußball-Kreisliga Eifel Staffel 8 erwartet die SG Hocheifel 23 in Adenau die SG Eifelhöhe Gevenich-Weiler. Die SG Ahrtal Hönningen gastiert in Bongard bei der SG Waldkönigen.