Zweites Gegentor wird zum Rohrkrepierer: Wissener Kampf gegen Eintracht Trier wird nicht belohnt

Es sollte nicht sein: Wissen wehrte sich lange und glich durch Philipp Weber (rechts in Blau) per verwandeltem Foulelfmeter zum 1:1 aus. Doch nur neun Minuten später brachte Mateo Biondic den SV Eintracht Trier wieder in Führung. Am Ende setzte sich der Regionalligist mit 3:1 durch. Foto: Manfred Böhmer/balu