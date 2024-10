Nörtershausen

Nörtershausen bei Moseltal: Conrad-Elf muss auf die Dieblicher Asche

Zehn Spiele hat Schlusslicht SG Nörtershausen-Udenhausen/Oppenhausen bereits in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 absolviert und wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Gelingt dieser der Mannschaft von Coach Andreas Conrad am Freitag (19.30 Uhr) beim Gastspiel bei der SG Moseltal auf dem Hartplatz in Dieblich?