Eitelborn

SG Augst will Siegesserie fortsetzen: Tabellenführer der A4 ist Favorit in Niederwerth

An der Favoritenrolle gibt es nichts zu deuteln, wenn die SG Augst Eitelborn am Sonntag (14.30 Uhr) beim SV Niederwerth antritt. Schließlich haben sich die Westerwälder unter der Woche durch ihren 8:1-Kantersieg gegen die SG Moseltal wieder an die Spitze der Kreisliga A 4 gesetzt, während das Team von der Rheininsel als Tabellenelfter auf Tuchfühlung zu den Abstiegsplätzen ist.