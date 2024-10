Plus Beuren/Kliding/Urschmitt Windpark Beuren: Beim Bau einen Schatz entdeckt Von David Ditzer i Mehr als ein Jahrzehnt hat es gedauert, bis der Windpark Beuren/Urschmitt verwirklicht werden konnte. Die dafür nötigen Arbeiten förderten im Herbst des vergangenen Jahres auch archäologisch wertvolle Funde zutage. Diese sind inzwischen wieder mit Erdreich bedeckt. Foto: David Ditzer Einen Windpark bauen und dabei einen Schatz entdecken: Das ist in Beuren der Fall gewesen. Worum es sich dabei genau handelt, und was auch Fledermäuse mit dem Betrieb der Anlage zu tun haben, hat der Projektleiter unserer Zeitung bei einem Gang über den Windpark erzählt. Lesezeit: 3 Minuten

Der Bau eines Windparks bringt fraglos auch Beeinträchtigungen mit sich, nicht zuletzt für die Umwelt. Einige davon müssen die Bauherren allerdings auch wieder ausgleichen. Und gelegentlich fördern die Eingriffe auch archäologische Schätze zutage, die andernfalls in der Form wohl nicht entdeckt worden wären. So war es jedenfalls in Beuren. Sieben Windenergieanlagen ...