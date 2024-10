Plus Nörtershausen A Staffel 4: Die SG Nörtershausen nimmt den nächsten Anlauf Noch zwei Anläufe hat Schlusslicht SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen, um in der Hinrunde der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 den ersten Saisonsieg einzufahren. Und da geht es mit dem SV Niederwerth am Sonntag (14.30 Uhr) zu Hause und bei der SG Rheindörfer Urmitz eine Woche später gegen zwei Mannschaften, gegen die das durchaus im Bereich des Möglichen ist. Lesezeit: 1 Minute

Schließlich befinden sich beide Teams in einer zweigeteilten Liga in Schlagdistanz: Niederwerth (11.) hat sechs und damit zwei Punkte mehr geholt als Nörtershausen (14.), die Rheindörfer (10.) haben drei Zähler mehr auf dem Konto – und führen damit das Quintett an, das wohl die drei Abstiegsplätze unter sich ausmachen wird. ...