Plus Koblenz Schwierige Haushaltslage: Koblenzer müssen sich auf höhere Grund- und Gewerbesteuern einstellen Von Jan Lindner i Die Koblenzer müssen sich im kommenden Jahr auf höhere Steuern einstellen. Foto: Matthias Kolk (Archiv) Gewerbe- und Grundsteuern rauf, einige Projekte verschoben oder gestrichen: Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) hat den Stadtrat am Mittwochnachmittag auf (weitere) harte, finanzielle Einschnitte vorbereitet. Lesezeit: 3 Minuten

Der Haushaltsentwurf der Verwaltung sieht wegen der schlechten allgemeinen Wirtschaftslage einen noch strengeren Sparkurs vor als in den Vorjahren. Ob die Stadtratsmitglieder den Vorschlägen der Verwaltung in der letzten Sitzung des Jahres Mitte Dezember zustimmen, bleibt abzuwarten. Eigentlich bleibt ihnen wenig anderes übrig. Allerdings wird der Entwurf Mitte November in ...