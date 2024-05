Plus Simmern/Cochem

A Staffel 7: Nach neun Jahren A-Klasse muss Biebertal/Unterkülztal absteigen

Von Sina Ternis

i Für Blankenraths Spielertrainer Felix Fuchs (rote Trikots, beim Kopfball), der aufhört, wurde es ein gelungener Heimabschied beim 2:0-Sieg im Derby gegen die SG Ober Kostenz/Kappel. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

Nach dem vorletzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 7 steht fest, dass auch Biebertal den Gang in die B-Klasse antreten muss. Bereits am Freitag war der Abstieg nach der Niederlage gegen Löf besiegelt.