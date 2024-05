Plus Wittlich

Eisbachtal lässt sich kitzeln und schlägt zurück: Primus steigert sich nach schwachem Beginn in Wittlich

Von Andreas Egenolf

i Eisbachtals Torschützen unter sich (von links): Jonah Arnolds, der nach dem Pausenrückstand doppelt traf, und Finn Müller, dessen Treffer die letzten Zweifel am Sieg in Wittlich ausräumte. Foto: Andreas Egenolf

Die Eisbachtaler Sportfreunde haben in der Fußball-Rheinlandliga ihre Hausaufgaben gemacht und dabei, wie schon so oft in der laufenden Saison, ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt. Beim 3:1 (0:1)-Auswärtssieg beim SV Rot-Weiß Wittlich hatte der Rheinlandliga-Tabellenführer nämlich einen schlechten Start erwischt.