FC HWW will sich „sauber aus der Rheinlandliga verabschieden“: Niederroßbach spielt beim FV Morbach

i Metin Kilic, Trainer des FC HWW Niederroßbach Foto: Andreas Egenolf/Archiv

Mit dem Sieg im letzten Rheinlandliga-Heimspiel für mindestens über ein Jahr sollte es beim FC HWW Niederroßbach am Mittwochabend nichts werden. Zwei Spiele bleiben aber noch, bevor es eine Etage runter in die Bezirksliga Ost geht, ein letztes Erfolgserlebnis einzufahren. Den Anfang macht das Auswärtsspiel beim FV Hunsrückhohe Morbach am Sonntag um 15 Uhr.