EGC will Wittlich den Spaß nehmen: Wirges hilft auch im Duell der ungleichen Aufsteiger praktisch nur ein Sieg

Wirges hilft auch im Duell der ungleichen Aufsteiger praktisch nur ein Sieg

Vollen Einsatz müssen Lasse Bieg (links) und Kollegen zeigen, wenn sie sich mit der Spvgg EGC Wirges noch aus der Abstiegszone befreien wollen. Allerdings laboriert der Offensivspieler an Oberschenkelproblemen. Foto: Marco Rosbach

„Die Spiele werden weniger", sagt Sven Baldus, nur noch drei Möglichkeiten gibt es für seine Spvgg EGC Wirges, Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Rheinlandliga zu sammeln. Zuletzt ist die Mannschaft fünf Mal in Folge ohne Zählbares vom Platz gegangen, wobei die Gegner stets mindestens drei Treffer mehr erzielt haben.

Aufgeben wollen Baldus und Co. aber nicht, sondern am Sonntag (15.30 Uhr) auch im Heimspiel gegen den Tabellenachten SV RW Wittlich ihre Chance suchen, um dann am kommenden Mittwoch (20 Uhr) im Kellerduell gegen den FSV Trier-Tarforst vielleicht noch in Reichweite der gesicherten Plätze zu kommen. Baldus lobt Gegner Wittlich „Wir müssen ...