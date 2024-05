Plus Nentershausen

Ein echter Prüfstein für die Wörsdörfer-Elf in Hentern: Eisbachtal kann Platz zwei klarmachen

Von René Weiss

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Ob das Auswärtsspiel an diesem Samstag ab 16.30 Uhr bei der SG Hochwald Zerf in Hentern oder die Partie auf eigenem Platz am kommenden Wochenende gegen die SG Schneifel die schwierigere Aufgabe ist? Thorsten Wörsdörfer weicht auf diese Frage aus. „Es liegt an uns selbst. Wir haben auf jeden Fall nach wie vor die beste Ausgangsposition“, sagt der Trainer der Eisbachtaler Sportfreunde.