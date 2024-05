Plus Kirchberg

Zünglein an der Waage im Abstiegskampf: Kirchberg kann nach Metternich Immendorf weh tun

Von Mirko Bernd

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Der TuS Kirchberg spielt momentan etwas Zünglein an der Waage im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga: Am Mittwochabend bezwang der TuS daheim den Viertletzten FC Metternich mit 4:3, am Samstag (14 Uhr) geht es zum Drittletzten TuS Immendorf. Dem hilft im Prinzip nur ein Sieg, um den direkten Wiederabstieg in die Bezirksliga zu verhindern.