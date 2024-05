Plus Malberg

Kurze Anfahrt und Außenseiterrolle machen Mut: Malberg freut sich aufs Westerwald-Duell beim Spitzenreiter

Selbst eingreifen kann die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in den Rheinlandliga-Titelkampf nicht mehr, Einfluss auf ihn nehmen hingegen schon – und das an den verbleibenden vier Spieltagen sogar noch zwei Mal, beginnend mit dem Gastspiel in Nentershausen am Samstag (16 Uhr) bei den Eisbachtaler Sportfreunden, die derzeit punktgleich mit Schneifel und Mülheim-Kärlich an der Tabellenspitze steht.