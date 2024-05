Plus Höhr-Grenzhausen

Weitefelds Niederlagenserie hält an: Heun-Elf ist beim 0:4 bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen chancenlos

i Carlo Meyer (im blauen Trikot), der hier das Kopfballduell gegen Weitefelds Tim-Lennart Schneider gewinnt, erzielte das Tor zum 3:0 für die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen. Foto: René Weiss

Die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/ Nauroth/Mörlen/Norken verliert nicht den Glauben an den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Ost, aber Volker Heun macht sich nichts vor, dass diese Mission eine gewaltige Aufgabe bleibt. „Noch ist alles möglich, aber es wird nicht einfacher“, sagte der Rückkehrer auf die SG-Bank im Anschluss an das zweite Spiel nach seinem Comeback in Weitefeld.