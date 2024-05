Plus Oberwesel TSV Emmelshausen holt Punkt in Oberwesel und bleibt drin Sascha Wetzlar Von Michael Bongard i Jubel beim TSV Emmelshausen (in Blau) über das zwischenzeitliche 1:0 von Luca Boos (rechts) und über den Klassenverbleib in der Bezirksliga Mitte. Emmelshausen spielte 2:2 bei der SG Viertäler Oberwesel (von links Julian Vogt und Jonas Henzel). Foto: hjs-Foto Der TSV Emmelshausen spielt auch in der nächsten Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Das 2:2 (2:1) beim Absteiger SG Viertäler Oberwesel reichte dem TSV aus, um aus eigener Kraft den Klassenverbleib zu sichern. Auch eine Niederlage hätte sich Emmelshausen leisten können, denn Abstiegskonkurrent SG Bogel unterlag beim SV Oberzissen mit 3:5. Lesezeit: 3 Minuten

Absteiger Oberwesel bot seine beste Elf auf, nur Kapitän Jonas Strunk fehlte verletzt. Bei Emmelshausen fehlten die Abwehrspieler Andreas Retzmann und Sardar Ibrahim. Deshalb half Luca Wolf in dem wichtigen Spiel in der Emmelshausener Innenverteidigung wie in der vergangenen Woche beim 5:1 gegen die Grafschafter SG erneut aus. Der TSV war ...