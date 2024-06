Plus Plaidt

Ein „komisches Gefühl“ für Plaidt – Alemannia empfängt Vallendar

Von Daniel Fischer

Der FC Plaidt steigt am Freitag (19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SC Vallendar in die Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga ein. Im Anschluss richtet sich der Blick aufgrund der weiterhin unklaren Anzahl an Aufstiegsplätzen auf andere Sportplätze, bevor am Mittwoch das womöglich entscheidende Spiel in Löf auf dem Programm steht.