Plus Plaidt Vallendar gewinnt in Plaidt und braucht Hilfe – Löf reicht ein Punkt Der SC Vallendar hat das zweite Spiel der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Mitte mit 4:2 (2:0) beim FC Plaidt gewonnen und sich damit eine Mini-Chance auf den Aufstieg gewahrt. Lesezeit: 1 Minute

Während Plaidt nun im letzten Spiel am Mittwoch (19.30 Uhr) bei der SG Mosel Löf einen hohen Sieg benötigt, ist Vallendar auf die Schützenhilfe der Alemannen angewiesen. Nur zu Beginn gaben die Gastgeber am Plaidter Pommerhof den Ton an. Nach etwa 15 Minuten übernahmen die Gäste aus Vallendar, die das erste ...