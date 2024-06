Plus Oberwinter Oberwinter verabschiedet Top-Torjäger – Applaus für Thomas Enke nach seinem letzten Spiel für den TuS Von Matthias Schlenger i Neben Thomas Enke (links mit Schal) hat der TuS Oberwinter auch noch Niklas Röder (Mitte im Trainingsanzug) und Nico Schooß (rechts mit Schal) verabschiedet. Foto: Mathias Schlenge Seine Verabschiedung nach dem letzten Saisonspiel ist ein wenig untergegangen, denn viele Zuschauer hatten schon den Heimweg nach der 0:1-Niederlage des TuS Oberwinter gegen die SG Westerburg in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Rheinlandliga angetreten. Nach 15 Jahren im Einsatz für TuS Oberwinter ist Thomas Enke nach dem Spiel gebührend verabschiedet worden. 15 Jahre, in denen sich der mittlerweile 38-Jährige großen Respekt seiner Weggefährten erarbeitet hat. Lesezeit: 2 Minuten

So gesellte sich im Moment der Verabschiedung durch die Vereinsführung auch Schiedsrichter Robert Depken, der zuvor die Partie gegen Westerburg geleitet hatte, hinzu und applaudierte dem Stürmer, der in den 15 Jahren auf fast 500 Spiele gekommen ist, in denen er annährend 250 Tore erzielte. 2022 und 2023 war er ...