Plus Mayen/Mendig Schlimmster Fall bleibt für Mayen und Maifeld aus – Blick damit frei auf neue Personalien auch in Mendig Von Jan Müller i Alexej Eberhardt, hier noch im Trikot des SV Rübenach, läuft in der kommenden Saison wieder für die SG Eintracht Mendig auf, für die er schon in der Saison 2015/2016 spielte. Foto: René Weiss Mayen/Mendig/Maifeld. Während für die Spieler in der Fußball-Sommerpause die Zeit der Entspannung ansteht, haben die Verantwortlichen der Bezirksligisten in der Region alle Hände voll zu tun. Neben interessanten Neuverpflichtungen auf der einen Seite sorgte auch eine mögliche veränderte Ligazugehörigkeit sowohl beim TuS Mayen als auch bei der SG Maifeld-Elztal kurzzeitig für Kopfzerbrechen. Lesezeit: 2 Minuten

Seit der vergangenen Saison gelten im Fußballverband bei der Einteilung keine Kreisgrenzen mehr, sondern es zählen lediglich die per Software ausgerechneten geringsten Fahrtkilometer. Da die SG Vordereifel Laubach als bisher westlichster Mitte-Bezirksligist in die Rheinlandliga aufgestiegen ist, hätte je nach Ausgang der Relegationsspiele in Rheinland-, Ober- und Regionalliga mindestens einer ...