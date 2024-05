Liebshausen

SG Liebshausen: Abschied nach 13 Jahren von Kauer und Volkweis

Mit einem Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) in Mörschbach gegen die SG Mülheim-Kärlich II (12.) kann die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (7.) in der Fußball-Bezirksliga Mitte noch auf Rang sechs springen, wenn die SG Mendig in Weitersburg nicht gewinnt.