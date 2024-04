Plus Kreis Ahrweiler

Oberzissen atmet nach Zittersieg auf – Westum unterliegt Mendig klar – Oberwinter wieder Dritter

Von Jan Müller, Daniel Fischer, Lutz Klattenberg

i K-Sport 6 SG Westum vers Mendig Florian Wahl 1:5 Foto: Martin Gausmann/Vollrath

Fußball-Bezirksligist SV Oberzissen hat im dritten Spiel in Folge einen direkten Konkurrenten geschlagen und liegt nach dem wichtigen 2:1-Sieg gegen Emmelshausen nun sechs Punkte vor den Gästen und somit einem Abstiegsrang. Derweil bleibt die SG Westum/Löhndorf trotz der zweiten deutlichen Niederlage in Folge in Schlagdistanz zum ersten Nichtabstiegsplatz. Gegen die favorisierte SG Eintracht Mendig gab es zu Hause ein 1:6.