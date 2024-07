Plus Biebern Cup-Triumph in Biebern: Die SG Argenthal hat mit zwei Siegen klar die Nase vorn Von Michael Bongard i Klarer Elfmeter: Rheinböllens Santos Nachilo foult Argenthals Spielertrainer Simon Peifer. Argenthal gewann das „Finalrunden-Derby“ beim Hahn-Automation-Cup in Biebern mit 3:1 gegen den Bezirksliga-Rivalen. Foto: B&P Schmitt Fußball-Bezirksligist SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen hat den Hahn-Automation-Cup im Rahmen der Sportwoche der 75 Jahre alt gewordenen Spvgg Biebertal in Biebern gewonnen. In der Finalrunde mit drei Teams bezwangen die Argenthaler zuerst den Gastgeber sowie B-Klässler SG Biebertal/Unterkülztal mit 2:0 und dann den Ligakonkurrenten TuS Rheinböllen mit 3:1. Lesezeit: 3 Minuten

Neun Tage hat es auf dem schönen Rasenplatz in Biebern gedauert, bis nach neun Vorrundenspielen (in drei Gruppen) über die volle Distanz plus der Finalrunde mit drei Partien hintereinander über je 60 Minuten der Sieger des Hahn-Automation-Cups feststand. Bezirksligist Argenthal durfte sich am Ende über 400 Euro Prämie freuen, der ...