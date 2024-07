Auftakt mit Derby Argenthal gegen Rheinböllen – Von SG zum TuS: Ndongo wechselt noch

Nach nur einer Saison bei der SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen wechselt Verteidiger Serge Ndongo zum Lokalrivalen und Aufsteiger TuS Rheinböllen. Bereits am ersten Spieltag der Bezirksliga Mitte am 11. August treffen beide Teams in Argenthal aufeinander. Foto: B&P Schmitt