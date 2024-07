Plus Simmern

Viele Testspiele, Tradition – und ein gut dotierter Cup beim Biebertaler 75-Jährigen

Mitte Juli, und die nächste Testrunde der überkreislichen Fußballteams steht an, dabei spielt sich einiges auf den Sportfesten im Kreis Hunsrück/Mosel ab, am meisten in Biebern, wo die Spvgg Biebertal ab Freitag bis zum Sonntag, 21. Juli ihr 75-Jähriges feiert.