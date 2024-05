Plus Mendig/Mayen/Gering Der TuS Mayen fährt zur Tormaschine in den Hunsrück – Mendig in Oberwinter Von Jan Müller, Lutz Klattenberg i Der TuS Mayen (rote Hosen, hier Tim Schneider im Einsatz) ist dem TuS Oberwinter (links Marlo Bollig) noch in die Parade gefahren und hat aus einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 gemacht. Im Heimspiel gegen Mendig möchte Oberwinter nun nicht weitere Punkte einbüßen im Kampf um Rang zwei. Foto: J. Niebergall Am Sonntag steht der 32. und gleichzeitig drittletzte Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte auf dem Programm. Für den TuS Mayen, der auswärts im Hunsrück spielt, und für den TuS Oberwinter, den die Eintracht aus Mendig gerne ärgern möchte, gibt es noch die Hoffnung auf den zweiten Platz. Auch noch ein wenig für den FV Rübenach, bei dem die SG Maifeld-Elztal antritt. Lesezeit: 4 Minuten

SG Liebshausen -TuS Mayen So., 14.45 Uhr Die SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach ist mit 91 Toren die treffsicherste Mannschaft der Liga – dennoch peilt Mayens Trainer Marc Steil den achten Auswärtssieg der Saison an und will somit die Minimalchance auf Relegationsplatz zwei wahren. Derzeit beträgt der Rückstand des TuS auf die Konkurrenten Oberwinter und ...