TSV Emmelshausen steht kurz vor der Rettung nach dem 5:1 gegen die Grafschafter SG

Von Armin Bernd

i Leo Kabashi (weißes Trikot, rechts) brachte seinen TSV Emmelshausen auf den richtigen Weg beim 5:1 gegen Absteiger Grafschafter SG: Kabashi markierte das 1:0 nach 21 Minuten. Wenn Bogel am Dienstag im Nachholspiel gegen Rübenach verliert, ist der Klassenverbleib für Emmelshausen perfekt. Foto: hjs-Foto

Fußball-Bezirksligst TSV Emmelshausen hat am vorletzten Spieltag einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt getan: Nach dem dritten Heimsieg in Serie beim 5:1 (2:0) gegen Schlusslicht können die Vorderhunsrücker bereits am Dienstag die Rettung feiern, wenn die SG Bogel (vier Punkte weniger als der TSV) gegen den FV Rübenach verliert.