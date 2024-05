Plus Lützel

Boppard kassiert nach starker Hälfte am Ende ein 0:6 bei Anadolu

Eine Hälfte lang sah es auf der Asche von Feste Franz im Koblenzer Stadtteil Lützel so aus, als könne der SSV Boppard Anadolu Spor noch in die Suppe spucken in Sachen zweiter Platz in der Fußball-Bezirksliga Mitte. 0:1 stand es zur Pause, aber am Ende dann doch 0:6 aus SSV-Sicht. Anadolu darf sich jetzt auf ein „Finale“ gegen den TuS Oberwinter freuen.