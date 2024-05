Plus Koblenz

Wer wird Zweiter? Anadolu ist für Duell in Oberwinter gerüstet

In der Bezirksliga Mitte geht das Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei zwischen dem SV Anadolu und dem TuS Oberwinter weiter. Beide Mannschaften hielten sich an Pfingsten schadlos – ehe es am kommenden Sonntag (15 Uhr) auf der Bandorfer Höhe zum direkten Duell kommt.