Rhein-Lahn

BoReiBo will am Dienstag gegen Rübenach die Mini-Chance wahren

i Bogel-Oberwesel_AndreDillenberger_StefanFahning Foto: Andreas Hergenhahn

Zwei Begegnungen stehen für die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich noch aus, es müssen für André Dillenberger (rotes Trikot) und Co. noch sechs Zähler her, um überhaupt eine kleine Chance auf den Verbleib auf der überkreislichen Ebene zu haben. Dazu darf Mitkonkurrent TSV Emmelshausen sein abschließendes Derby der Bezirksliga Mitte in Oberwesel nicht gewinnen.