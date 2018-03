RZ-LIVETICKER aus dem Landtag: Fliegen die Fetzen zum Nürburgring?

Mainz/Nürburgring – Die CDU hat angekündigt, gegen Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) in der nächsten Sitzung einen Misstrauensantrag zu stellen, wenn er nicht selbst Konsequenzen ziehe. Das sagte CDU-Chefin Julia Klöckner in der Sondersitzung des Landtags zum Nürburgring. RZ-Redakteur Lars Wienand ist dabei und berichtet im LiveTicker von dem seit 14 Uhr laufenden Schlagabtausch in Mainz.

23 Uhr: Zwischenzeitlich stehen der Kommentar von Chefredakteur Christian Lindner und Impressionen von den Demonstrationen vor der Landtagsdebatte online. In einem kurzen Video-Interview berichtet der Nürburgring-Automative Betriebsrat, wie er die fünfstündige Debatte erlebt hat.

18.42 Uhr: Die Überweisung in den Ausschuss ist beschlossen – auch mit den Stimmen von Kurt Beck und Carsten Kühl, die zwischenzeitlich beim SWR vor der Kamera standen. Sitzung zu Ende.

18.40 Uhr: "Wenn sie wollen, dass der Landtag das beschließt, können Sie nicht mit einem singulären Antrag die anderen erpressen", hält Ulrich Steinbach (Grüne) dagegen.

18.38 Uhr: Hans-Josef Bracht zeigt Unverständnis: "Wenn Sie verweisen wollen, zeigt das nur, dass Sie kein ernsthaftes Interesse an Offenheit haben. Und das hat die ganze Debatte heute gezeigt."

18.35 Uhr: Die Grünen stehen dem Ansinnen positiv gegenüber, sind aber auch dafür, es in den Ausschuss zu überweisen, erklärt Ulrich Steinbach. Der Rechnungshof wird auf den Auftrag noch warten müssen.

18.33 Uhr: Jetzt wird gestritten, ob heute dem CDU-Antrag (PDF) stattgegeben wird, das "Zukunftskonzepts Nürburgring" durch den Landesrechnungshof prüfen zu lassen. Es müsse einen klaren Auftrag geben, nicht eine pauschale Prüfung. Die SPD will deshalb eine Überweisung an den Haushalts- und Finanzausschuss. Für Hans-Josef Bracht (CDU) unnötige Verzögerung.

18.29 Uhr: Die Presseplätze auf der Tribüne sind jetzt praktisch leer. In der letzten Zuschauerreihe auf der Tribüne harren die Mitarbeiter vom Ring aus.

18.22 Uhr: Noch ein Nachtrag zur Rede von Roger Lewentz. Der hatte gesagt, dass in der Region nach wie vor das Vertrauen in die Zukunft da sei. Auf Nachfrage erläuterte der Pressesprecher des Innenministeriums unserer Zeitung, dass beim runden Tisch am Montag in Nürburg die Gemeinden rund um den Ring die grundsätzliche Bereitschaft erklärt haben, Geld in eine neue Gesellschaft am Ring einzubringen, wenn das möglich und nötig sei. So weit ist es aber noch lange nicht.

18.18 Uhr: Clemens Hoch über das von der CDU vorgelegte aktualisierte Rechtsgutachten, in dem massiv davor gewarnt wurde, eine Haushaltsrücklage in Höhe von 254 Millionen Euro zu aktivieren: "Wenn es nichts gekostet hat, war es ein fairer Preis." Er hoffe aber, dass das Gutachten die CDU etwas gekostet habe – der Anwalt Antweiler vertritt auch die Dorint-Gruppe, die wegen des Rings mit dem Land prozessiert.

18.07 Uhr: Clemens Hoch wird vom Präsidium unterbrochen: Auf der Zuschauertribüne wird ein Interview geführt, "das ist nicht gestattet". Das Interview wird abgebrochen, Hoch darf weitermachen.

18.05 Uhr: Es kann zumindest keiner einschlafen: Es geht wild und laut durcheinander, als jetzt der SPD-Abgeordnete Clemens Hoch spricht. Ein Prestigeobjekt habe sich tatsächlich jemand dort oben hingestellt – er meint den früheren Geschäftsführer Walter Kafitz. Am Ring werde auch gutes Geld verdient – "oder meinen Sie, sonst würden sich Lindner und Richter so gegen die Kündigung sträuben?"

18.03 Uhr: RZ-Chefredakteur Christian Lindner hat auf der Zuschauertribüne gerade seinen Kommentar abgeschlossen. Überschrift: "Beck hat den Zeitpunkt für einen verantwortungsvollen Rücktritt verpasst". Wir werden ihn auch später online stellen. Zitat daraus: "Malen wir uns jetzt aus, was es dort, wo Verantwortung mehr als nur eine politische Floskel ist, bedeuten würde, wenn der maßgebliche Top-Manager sagt: „Ich übernehme die Gesamtverantwortung." Ja – in der freien Wirtschaft könnte und würde das nur eins heißen: Rücktritt des Vorstandschefs ohne Wenn und Aber – ohne dass es jemand fordern müsste."

17.58 Uhr: Lemke zitiert, dass die EU-Kommission keine Tatsachen schaffen darf, bevor sie nicht geprüft hat. Genau das sei der Fall. Das Prinzip, dass sich die EU selbst gegeben hat, könne sie selbst nicht erfüllen.

17.56 Uhr: Wirtschaftsministerin Eveline Lemke beklagt, "hier heute so viele Falschaussagen" gehört zu haben.

17.53 Uhr: Ohne Zitate aus Presseartikeln kommt hier keine Rede aus. Licht zitiert, wie Beck unerbittlich beim Deubel-Rücktritt zitiert wurde und die Rolle politischer Verantwortung betonte. Zitat wird nachgereicht.

17.51 Uhr: "In dem Zeitdruck der Eröffnung stecken Millionen an Bauschäden. Der Termin der Eröffnung musste unbedingt vor der Bundestagswahl sein", sagt Licht.

17.47 Uhr: Licht lässt nicht gelten, dass sich Beck auf Gutachten von Ernst & Young berufen hat: "Da stand im Kleingedruckten immer, dass die Prognosen auf Angaben des Nürburgrings gründen."

17.45 Uhr: Kurze Pause, sorry. Und fast verpasst, dass Alexander Licht (CDU) die Rhein-Zeitung gewürdigt hat: Als das Landtagspräsidium in die Parade fahren wollte, weil er vertrauliche Informationen aus dem Antrag für die Rettungsbeihilfe nicht weitergeben dürfe, konterte er: "Ich zitiere aus der Rhein-Zeitung. Da stand es, lange bevor wir die Unterlage bekommen haben, die einen Monat im Ministerium war."

17.31 Uhr: Jetzt wird zur Abwechslung mal eine Klöckner-Aussage zitiert: Man solle mit Rücktrittsforderungen nicht so schnell sein, auch Politiker seien Menschen und machten Fehler, habe Klöckner im Zusammenhang mit Wulff gesagt. "Von uns hat sich niemand persönlich bereichert", sagt Lewentz und tritt ab.

17.26 Uhr: Unten zanken die Politiker gerade, ob um den Ring parteipolitisch gezankt wird. Oben schütteln Nürburgring-Mitarbeiter den Kopf.

17.22 Uhr: Das Thema Nürburgring wird auf Twitter auch so rege diskutiert, dass der Begriff #NRing bei den deutschen Tweets an der Spitze liegt – noch vor Olympia. Hier findet man, was dazu getwittert wird.

17.20 Uhr: "Ich erwarte, dass die EU-Kommission bei anderen europäischen Rennstrecken genauso handelt – und dass die rheinland-pfälzischen Europaabgeordneten sich das anschauen", sagt Lewentz.

17.18 Uhr: Lewentz bekräftigt, dass die Trennung von den Pächtern zum 31. Oktober 2012, 24 Uhr, in trockenen Tüchern war. Er habe EU-Kommissar Almunia geschrieben, dass es gelungen sei, einen Vergleich zu schließen und die Verfügungsgewalt zurückzugewinnen. Er habe gebeten, diesen wichtigen Erfolg in die Überlegungen einzubeziehen, eine "in dubio pro reo-Entscheidung". Die EU-Kommission habe geantwortet, sie sehe keinen Gesprächsbedarf.

17.13 Uhr: Kurze Pause. Keine Geringschätzung von Roger Lewentz – er wird auch nicht wollen, dass der Reporter hier bei dem warmen Wetter völlig austrocknet,

17.11 Uhr: Lewentz hält Julia Klöckner vor, sie trage Passagen aus bereits fehlerhaften Reden ihres Vorgängers Christian Baldauf wieder vor. Eine von Klöckner geschilderte Anekdote zweifelt er an: "Wenn das so gewesen wäre, dann hätte Sie das doch nicht bis heute zurückhalten können." Klöckner hatte berichtet, beim Besuch am Ring eine zweite Karte erhalten zu haben und auf verwunderte Nachfrage die Antwort bekommen, sie sei jetzt zwei Mal gezählt.

17.09: Lewentz nennt die Rücktrittsforderungen "ungeordnet. Und es scheint mir an einer gewissen Ernsthaftigkeit zu fehlen." In Mainz habe der politische Ball auf dem Elfmeterpunkt gelegen, und Julia Klöckner sei in südlichen Gefilden gewesen.

17.07 Uhr: Köbler schließt mit einem Zitat von Albert Einstein: "Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft. Denn in ihr gedenke ich zu leben." Die CDU findet sicher auch noch kluge Worte, wie wichtig der Blick in die Vergangenheit ist, um die Zukunft zu meistern... Innenminister Roger Lewentz als nächster Redner knüpft direkt daran an: "Den Blick nach vorne habe ich bei der CDU vermisst."

17.03 Uhr: Kurt Beck lauscht Köbler zurückgelehnt, dreht mit einer Hand etwas gedankenverloren die Brille in seiner Hand.

17.01 Uhr: Mit halbseidenen Formulierungen zur ISB-Zukunft durch die CDU sei dort bereits Schaden entstanden, die CDu betreibe damit eine wirtschaftsfeindliche Politik, kritisiert Köbler. In der CDU gibt es Belustigung über Köblers Formulierung, Beck habe "ungeschminkt" Fehler eingeräumt.

16.57 Uhr: Es sei aber unredlich, dass dieses Geld in den Kindertagesstätten und den Kommunen fehle. "Es wird nicht gekürzt, hören Sie doch auf, das Land schlechtzureden. Weil Sie das Land schlechtreden, werden Sie auch keine Wahlen in dem Land gewinnen", so Grünen-Sprecher Köbler.

16.52 Uhr: Köbler: "Es sind Zweifel angebracht, dass das Geld wieder zurückfließt", mit dem das Land nun ein ISB-Darlehen ablöse. Es sei aber unseriös, über die Höhe der Summe zu spekulieren. Maximal seien es 330 Millionen Euro, "ich glaube, es wird besser ausgehen, aber ich mache da keine Versprechungen".

16.49 Uhr: "Wer ständig bellt, der muss auch irgendwann mal beißen", sagt Köbler: Der CDU fehle der Mumm, ihre Thesen der empirischen Prüfung zu stellen. Die CDU solle doch einen Untersuchungsausschuss beantragen. Den geplanten Misstrauensantrag darf man allerdings getrost auch als Bissversuch werten ...

16.46 Uhr: Die CDU habe jetzt ein "Konzeptchen" vorgelegt, sagt Köbler über das Zehn-Punkte-Papier der CDU zum Ring – und nimmt es offenbar nicht sonderlich ernst: Wer in Verantwortung sei, mache Fehler. "Aber wer keinen Plan hat, der wird nie in Verantwortung kommen. Das ist auch gut so."

16.40 Uhr: Die CDU werde keine einheitliche Position finden, sagt Köbler. Angesichts von CDU-Abgeordneten auf dem Spatenstich-Foto beim Projekt fragt er: "Wollen Sie denen jetzt auch das Misstrauen aussprechen?"

16.36 Uhr: Es verletzte parlamentarische Spielregeln, wenn die CDU Zitate von Eveline Lemke von vor der Wahl und nach der Wahl aus dem Zusammenhang ziehe und vergleiche. Fassungslosigkeit bei der CDU. Köbler hebt hervor, dass die Grünen die einzigen gewesen seien, die immer gegen das zu groß dimensionierte Projekt gewesen seien.

16.33 Uhr: Klöckner habe mit der Forderung, weiterhin fünf Millionen Landeszuschuss zur Formel 1 zu leisten, wissentlich einen Verstoß gegen EU-Beihilferichtlinien gefordert, sagt Köbler süffisant. Das sei scheinheilig, ihr glaube keiner, das zeigten auch die Umfragen. "Die Wähler sind shclauer, als Sie denken."

16.31 Uhr: "Ihre Rede hat gereicht für einen JU-Ortsverein, aber auch dort nur nach fünf Pils.": Köbler spricht Klöckner wieder die Ernsthaftigkeit ab. Sie ist zwischenzeitlich wieder zurück.

16.27 Uhr: Er sei dem Ministerpräsidenten und der SPD-Fraktion dankbar, dass offen Fehler eingestanden worden seien. Ein mitleidiges "Oaaah" ist die Reaktion aus der CDU. Köbler wirft nun der CDU vor, das Thema "für parteipolitisches Klimbim" auszuschlachten. "Wenn's darauf ankommt, ist Frau Klöckner im Urlaub oder nicht da wie jetzt gerade." Im Plenum ist die CDU-Chefin derzeit tatsächlich nicht.

16.24: Der Grüne Fraktionsvorsitzende Daniel Köbler beginnt: "Ja, es sind schwere Fehler gemacht worden. Ja, es ist ein überdimensioniertes Projekt." Dafür habe man eine bittere Bestätigung erfahren – "eine bittere, denn im Gegensatz zur CDU-Fraktion sind wir am Wohl des Landes interessiert und freuen uns nicht über solche Entwicklungen." Proteste bei der CDU.

16.20 Uhr: Hering hebt hervor, dass es mit dem Insolvenzverwalter keine Rosinenpickerei geben wird und eine Lösung für alle Mitarbeiter gesucht werden soll. Er sei Ver.di und dem Betriebsrat der Nürburgring GmbH dankbar. "Wir stehen auch zu einem offenen und ehrlichen Dialogprozess." Die Opposition müsse sich auch zu dieser Vorgehensweise bekennen und sich von Parteipolitik lösen. "Wir werden daran arbeiten, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen", schließt Hering. Zwischenrufe gab es bei ihm kaum.

16.17 Uhr: Die Reihen der CDU haben sich zwischenzeitlich etwas gelichtet. Dabei können fünf Kameras die Opposition (und die Ministerriege) zeigen – gegen eine, die SPD und Grüne erfassen kann. So viel Medieninteresse hat es im Landtag lange nicht mehr gegeben.

16.15 Uhr: Hering hat auch Klöckner noch einmal attackiert: Der Regierung Vertuschung und Täuschung vorzuwerfen sei eine von Klöckner "gerne in Kauf genommene Grenzüberschreitung, zu der es auch in hitziger politischer Auseinandersetzung nicht kommen sollte." Das sei ein "gleichwohl durchschaubares wie schäbiges Manöver."

16.10 Uhr: Zurück zu Hering: "Die Fehler wurden hier gemacht", aber die EU habe verhindert, dass das Land das Problem selbst lösen könne. In anderen Fällen habe die EU Rettungsbeihilfen gewährt.

16.07 Uhr: Auf der Tribüne wird erhitzt diskutiert, was der von Klöckner angekündigte Antrag bedeutet. Geregelt ist es in Artikel 99 der Landesverfassung: "Ministerpräsident, Landesregierung und Minister müssen zurücktreten, wenn ihnen der Landtag mit der Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl das Vertrauen entzieht." Wenn Rot-Grün zusammen stehen, hat der angekündigte Antrag von Klöckner also keine Folgen.

16.05 Uhr: Kurt Beck sei niemand, der sich aus der Verantwortung stiehlt. "Wir lassen die Menschen nicht im Stich." Die CDU werde deshalb eine klare Antwort der Regierungsfraktionen bekommen.

16.03 Uhr: Nach viel CDU-Applaus für Klöckner übernimmt SPD-Fraktionsvorsitzender Hendrik Hering das Mikro: "Die Menschen zweifeln nicht an der persönlichen Integrität unseres Ministerpäsidenten Kurt Beck." Es sei unanständig, die Entwicklungen mit den persönlichen Verfehlungen von Christian Wulff zu vergleichen. Endlich dürfen Rot-Grün mal wieder kräftig klatschen.

16.01 Uhr: Wenn Beck alles aussitzen wolle, dann gehe die CDU weiter. Sie werde in der nächsten Sitzung einen Antrag zur Entziehung des Vertrauens stellen. Einen Misstrauensantrag – das gab es noch nie, sagt sie.

15.59 Uhr. Klöckner schließt: "Wir geben Ihnen die Chance, aus eigenem Antrieb zu handeln." Klöckner vergleicht mit den "Fällen" Wulff und Guttenberg. "Da haben Sie als erster den Rücktritt gefordert."

15.55 Uhr: Ein Vergleich, der Beck schmerzen wird: Klöckner erinnert an die Kassiererin, die für einen Pfandbon gehen muss – und stellt Beck, den Anwalt der Kassiererinnen und kleinen Leute, dagegen. Was bedeute "Gesamtverantwortung übernehmen: Sie machen den Weg frei für Neuwahlen? Sie bilden das Kabinett um? Sagen Sie es uns, Sie können hier noch mal vor uns treten." Eine sehr rethorische Einladung.

15.50 Uhr: Klöckner greift Vorwürfen vor, die auch noch kommen werden – Mauscheleien in der CDU mit Fraktionsgeldern, die 2006 illegal für Wahlkampf genutzt wurden. "Wir haben selbst aufgedeckt", sagt sie , "wir haben alles zurückgezahlt und beim Steuerzahler ist nichts hängen geblieben." Beck dagegen habe sich mit Täuschung über den Wahltermin gerettet.

15:47 Uhr: Eigentlich wird es mal Zeit für einen neuen Redner. Sind auch nur noch vier von 28 Seiten in Klöckners Rede.

15.45: Uhr Erst hält Klöckner der Landesregierung Griechenland vor: "Wenn wir uns über die Finanzpolitik dort beschweren, dann wird man in Athen mit dem Finger auf Kurt Beck und sein Kabinett zeigen." Dann präsentiert sie Wirtschaftsministerin Eveline Lemke deren frühere heftige Kritik an Beck.

15.40 Uhr: Klöckner unterstreicht, dass die Schuld nicht bei der EU gesucht werden dürfe, die sorgfältig geprüft habe, nachdem sie zuvor monatelang hinters Licht geführt worden sei. Die "rot-grüne Dolchstoßlegende" sei ein "ganz platter rot-grüner Täuschungsversuch".

15.37 Uhr: Wie hoch liegen eigentlich die Kosten für eine Sondersitzung? Die Landtagsverwaltung kann es noch nicht sagen, das werde noch dauern. Dauern, bis die Abgeordneten ihre Reisekosten abgerechnet haben. Teuer wird vor allem, wenn Parlamentarier aus dem Urlaub wieder eingeflogen sind.

15.35 Uhr: Auf Twitter wird gestritten, welche Fraktion jetzt vollständiger anwesend ist. Sicher nicht die drängendste Frage heute.

15.33 Uhr: Klöckner hält der Regierung vor, dass das Land bereits im Mai von Schulden von mehr als 400 Millionen wusste – die vierfache Summe des Wertes. "Haben Sie wirklich gemeint, mit einer neuen Finanzspritze von 13 Millionen", der verweigerten Rettungsbeihilfe, "wäre an dieser dramatischen Überschuldung irgendetwas zu ändern gewesen."

15.30 Uhr: Die Parlamentarier sind diszipliniert. Kaum einer, der mal den Saal verlässt.

15:28 Uhr: Heiß ist es inzwischen. Und Klöckner geißelt die SPD-Fraktion als "fünfte Abteilung der Staatskanzlei – "alle denken und sagen zur gleichen Zeit das Gleiche."

15.25 Uhr: Jetzt bekommt der (schlanke) heutige Finanzminister Carsten Kühl sein Fett weg. Als promovierter Wirtschaftswissenschaftler und "eigentlich integrer Mann" hätte er mit seinem Wissen und den Bedenken aus seinem Haus etwas unternehmen müssen, das Projekt zu stoppen.

15.22 Uhr: Jeder ist dran: Weiter geht's mit dem früheren Wirtschaftsminister und heutigen SPD-Fraktionsvorsitzenden Hendrik Hering, der den Pachtvertrag mit den inzwischen in Ungnade gefallenen Pächtern vor der Landtagswahl ausgehandelt und als Erfolg präsentiert hatte. "Sie haben mit einem Konstrukt auf Zeit gespielt und den Bürgern nicht die Wahrheit gesagt."

15.17 Uhr: Das "System Beck" habe viele Gehilfen in der Chronologie des Scheiterns, sagt die CDU-Chefin – und richtet sich jetzt an Infrastrukturminister Roger Lewentz. "Über den Ankündigungsminister", der aufräumen wolle, "sind Sie bisher nicht hinausgekommen." Lewentz macht sich Notizen.

15.15 Uhr: Klöckner gestikuliert sehr viel, schaut ab und an auf ein Manuskript, Beck hatte frei gesprochen. Zu Becks Schlussworten sagt sie: "Drücken Sie nicht auf die Tränendrüse, hier haben Sie Geld für die Ausbildung der jungen Leute verzockt."

15.13 Uhr: Jetzt fragt Klöckner nach der Verantwortung. Die trägt Kurt Beck. "Ja und? Nix und."

15.10 Uhr: Klöckner: "Die Nürburgringprobleme werden sicher nicht durch die selbe Verharmlosungssichtweise gelöst, durch die sie entstanden sind." Es gehe auch nicht nur um einen Fehler, der auszubügeln sei, um einen Ausrutscher. Es gehe um Polizisten, die Überstunden machen müssten und Studenten, die keine Plätze haben, weil das Geld fehle. Es ist ein Vorkommnis, da werden die künftigen Generationen noch dran zu knabbern haben." CDU-Mitarbeiter verteilen jetzt Klöckners Rede. Zuhörer auf der Tribüne wollen auch, gehen aber leer aus. Nur für die Presse. Es gibt nicht genug Exemplare.

15.05 Uhr: Sie hob unter anderem mehr Bürgerbeteiligung und die Besinnung auf den Motorsport hervor. Es dürfe kein Monopol eines Investors geben, Renntaxis privater Unternehmer etwa müssten dort auch künftig möglich sein. "Der dritte Versuch eines Neuanfangs muss ganz andere Qualität haben als die bisherigen, Herr Beck", so Klöckner.

15.03 Uhr: Von der CDU gibt es eine Zehn-Punkte-Liste, was zu geschehen habe. Der Insolvenzverwalter sei nach einem Gespräch froh, "dass die Opposition diesen klaren Blick hat". Die meisten der zehn Punkte, die sie dann aufzählt, könnten Rot-Grün vermutlich auch unterschreiben.

15.02 Uhr: Die Wirtschaftsprüfer, auf deren Rat sich Beck beruft, hätten nur nach den Vorgaben der Landesregierung gearbeitet, sagt Klöckner. Das Ruder müsse nun schnell herumgerissen werden. "Der Mythos wurde im Motorsport gegründet, darin liegt auch seine Zukunft, nicht in der Kirmes und der Großmannssucht."

15 Uhr: "Es tue Beck mehr als leid?, zitiert Klöckner ihn. Ihre Antwort: Es tue ihm mehr als zwei Jahre und viele Millionen zu spät leid, sagt sie. Was dort vorhanden gewesen sei, sei ihm nicht gut gewesen. "Heute wäre es ein Segen, es wäre alles, wie es war. Blinde, kritiklose Goldgräberstimmung einer alleinregierenden SPD."

14.57 Uhr: "Nach den Sitzungen war meist das schon hinfällig, was Sie uns in den Sitzungen erzählt haben", sagt Klöckner an Becks Adresse. Sie habe noch nie zu einem Thema so viele Briefe bekommen – auch von SPD-Mitgliedern. Die grüne Wirtschaftsministerin Eveline Lemke könne sich nicht entscheiden, ob sie oberste Aufklärerin oder oberste Steigbügelhalterin ist. Die Wandlung der Grünen finde sie abschreckend.

14.55 Uhr. Klöckner erklärt den Mythos Nürburgring – und kündigt an, am Donnerstag wieder dort zu sein. "Die Menschen dort haben die staatlich verordnete Pleite nicht verdient."

14.50 Uhr; Die Sondersitzung sei unbedingt nötig, sagt Oppositionsführerin Julia Klöckner. Grauer Blazer. recht kräftig geschminkt. Die CDU-Fraktion sei komplett da, sagt Klöckner. Von Parlamentariern könne man das erwarten – aber nur durch die Unterstützung der Mitarbeiter auch in der Landtagsverwaltung sei die Sondersitzung in den Ferien möglich.

14.49 Uhr: Landtagspräsident Mertes erklärt, dass er heute mehr durchgehen lässt. "Ich bin auch sicher, der Ministerpräsident ist robust genug", sagt er zu den Zwischenrufen. Jetzt spricht Julia Klöckner.

14.48 Uhr: Beck geht jetzt auf die Herausforderungen durch demografischen Wandel und Energiewende ein, die das Land meistern werde. Vom Problem Nürbugring werde man sich dadurch nicht ablenken lassen. Er sei durchaus optimistisch, dass man in einigen Monaten von einer deutlich positiveren Siuation ausgehen könne. "Vielen Dank!"

14.45 Uhr: Beck sagt, mit dem ADAC werde aktuell über seine Veranstaltungen am Ring gesprochen. Der AvD habe erklärt, dem Ring treu zu bleiben. Der Ministerpräsident erklärte auch, der Vertrag von Rock am Ring sei um zwei Jahre verlängert. Dazu ist in der Pressemitteilung nichts zu lesen. Rock am Ring wird vom 7. bis 9. September sein.

14.42 Uhr: Beck sorgt bei der Opposition für Unmut mit der Äußerung, seine erste Sorge bei der Insolvenz seien die Handwerker und beteiligten Firmen am Ring gewesen. Zuvor hatte er erneuert, dass die EU dem Land das Heft des Handels aus der Hand genommen habe durch Nichtentscheiden.

14.40 Uhr: Zwischendurch eine positive Nachricht: Marek Lieberberg hat gerade bestätigt, was seit Dienstag im Raum stand: Rock am Ring wird auch 2013 in der Eifel stattfinden.

„Wir sind glücklich darüber, dass der historische Standort dieses herausragenden modernen Musikereignisses für die internationale Fangemeinde erhalten bleibt“, heißt es von Lieberberg in einer Pressemitteilung. Die Pächter Jörg Lindner und Kai Richter von der Betreibergesellschaft Nürburgring Automotive GmbH werden dort so zitiert: „Wir hoffen auf ein beispielhaftes Festival, das erneut Maßstäbe setzt.“

14.38 Uhr: Beck geht auf das Verhältnis zu den Pächtern ein. Er ist optimistisch, was den Ausstieg zum 31. Oktober ausgeht. "Das kostet wieder", kommt es von der CDU.

14.35 Uhr: "Ich verstehe immer mehr, wie schwer es Grundschullehrer haben", sagt Beck, der mal "ein paar zusammenhängende Sätze sagen will. Seine "Grundschüler" stachelt das auf.

14.32 Uhr: "Keine Steuergelder" wiederholen CDU-Parlamentarier Beck-Worte. "Die Wahrheit haben wir nie erfahren!" Adolf Weiland fragt genau nach der Frage der Steuergelder – und Beck antwortet wieder mit dem viertgrößten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und dessen Prognosen. "Ich durfte damals davon ausgehen, dass das eine gerechtfertigte Aussage ist."

14.30 Uhr: 32 Presseartikel in rheinland-pfälzischen Medien aus der Zeit haben ihm seine Mitarbeiter rausgesucht. Klingt, als hätten die nicht mal alle gefunden... "Wie wollen sie da sagen, es sei etwas an der Öffentlichkeit vorbeigeschleust worden?" Kopfschütteln bei der CDU.

14.28 Uhr: Ihn habe die Behauptung sehr berührt, es sei an Parlament und Öffentlichkeit vorbei entschieden und die Öffentlichkeit vor der Landtagswahl getäuscht worden. Er hat ein Blatt Papier in der Hand mit einer Liste öffentlicher Ausschussitzungen: 15 Stück. Die Opposition überzeugt das gar nicht, es gehe ja auch um die Informationen, die dort dem Parlament gegeben worden seien.

14.25 Uhr: Beck stützt sich auf die durchweg positiven Prognosen der "viertgrößten Gutachter der Welt" im Vorfeld und zählt auf, was dort alles in rosa Farben gemalt wurde. "Das war die wirtschaftliche Einschätzung, die uns vorlag."

14.22 Uhr: Beck lässt sich auch nicht davon aus der Ruhe bringen, dass ihm aus der CDU der Vogel gezeigt worden sei. Er geht aber darauf ein. "Ich weiß nicht, ob das Politik ist." Beck spricht sehr ruhig. Die (vermeintliche?) Übeltäterin ist auf der Pressetribüne noch nicht identifiziert.

14.20 Uhr. Beck wehrt sich dagegen, dass der Ring sein Prestigeobjekt war. "Nein, dass Schlosshotel in Bad Bergzabern", kommt auch prompt als Konter aus der CDU. Beck fährt fort: Prestige sei für ihn, jungen Menschen Ausbildung und Zukunft zu geben – nicht irgendein Bauwerk. Langer Beifall von Rot-Grün.

14.20 Uhr: Strukturpolitische Impulse in der Eifel zu setzen sei immer richtig gewesen, und sie seien auch richtig gewesen, als es darum gegangen sei, bei zunehmender Konkurrenz dort zu investieren, sagt Beck. Aber heute würde man in deutlich kleineren Dimensionen planen und eine "Reihe von Zwischenschritten, die damals gegangen wurden" nicht mehr gehen.

14.18 Uhr: "Wir haben 700 Großprojekte abgewickelt, wer könnte sagen, dass ihm da nie ein Fehler unterläuft", sagt Beck. Empörung bei der CDU.

14.15 Uhr: "Ich kann aus heutiger Sicht nicht sagen, wann ich hätte objektiv sagen können, jetzt werden bestimmte Entscheidungen politisch angehalten." Es werde jetzt bestimmt wieder sein Rücktritt gefordert. Zustimmung von der CDU. Doch nicht mit Beck: "Ich will daraus wieder eine Zukunftsperspektive machen. Dafür stehe ich." Kräftiger Beifall von der CDU.

14.12 Uhr: Es sind Fehler gemacht worden, sagt Beck nicht zum ersten Mal. Beck begründet sie mit falschen Besucherzahlen, falschen Prognosen zu Besucherzahlen. Und dann sei es zur gescheiterten Privatfinanzierung gekommen. Dazu seien Baukostensteigerungen von 80 Millionen Euro gekommen – in nicht akzeptabler Höhe. "Die Politik hat Verantwortung. Ich habe die Gesamtverantwortung. Das war so, ist so und bleibt so."

14. 08 Uhr: Ministerpräsident Kurt Beck spricht und geht noch einmal darauf ein, wie es zum Insolvenzantrag gekommen ist. An niemandem in der Landesregierung und an ihm am allerwenigsten sei die Entscheidung spurlos oder ohne tiefes Nachdenken vorbeigegangen. Einzelnes Murmeln.

14.07 Uhr: Egal, was die Abgeordneten beschließen – strafbar macht sich keiner, stellt Mertes noch einmal mit der Verfassung klar.

14.02 Uhr: Joachim Mertes erklärt, wie es zu dem Sitzungstermin kam. Das Parlament bejaht einstimmig die Einberufung der Sitzung. Auch die Tagesordnung ist beschlossen. Mal schauen, wie oft es hier noch Einstimmigkeit geben wird.

14 Uhr: Die Sitzung beginnt mit einer Würdigung und einer Schweigeminute für den verstorbenen früheren Ministerpräsidenten Carl Ludwig Wagner. Alle Abgeordneten und Zuhörer sind aufgestanden.

13.59 Uhr. Im Plenarsaal über den Abgeordneten hängende Mikrofone müssen abgehängt werden, sagt Landtagspräsident Joachim Mertes.

13.57 Uhr: Der Plenarsaal füllt sich. Die Mittagspause haben die meisten Parlamentarier in Fraktionssitzungen verbracht. An Essen in der Landtagskantine war ohnehin nicht zu denken. Die nimmt keine Rücksicht auf den Nürburgring und macht Ferien.

13:50 Uhr: "Kommen Sie vom Nürburgring", fragt der Saalwächter auf der Zuhörertribüne einen Zuhörer. "Nö, ich habe aber meine Geldbörse dabei", kontert der. Zuhörer werden ermahnt, Zwischenrufe zu unterdrücken – "auch wenn die da unten Ihnen das wahrscheinlich vormachen."

13.45 Uhr: Auf der Wiese gegenüber vom Landtag hat die Junge Union vorhin Kurt Beck vor die Wand fahren lassen – oder eher dagegen. Ein Go-Krat krachte in eine Wand aus Kartons – unter den Augen einer Reihe von JU`ler mit Peter Zwegart-Maske – dem Schuldenberater von RTL. Die Jungen Liberalen skandierten "Beck muss weg" in die Kameras.

Die CDU hat am Morgen darum gebeten, die Entscheidung über das neue Finanzkonzept bei der Nürburgring-Pleite noch einmal zurückzustellen. "Wir bitten heute nicht darüber zu beschließen", sagte die rheinland-pfälzische CDU-Oppositionschefin Julia Klöckner in einer Sondersitzung von drei Landtagsausschüssen. Es gehe um eine Entscheidung von großer Tragweite, die mehr Zeit für die Vorbereitung benötige. Die rot-grüne Landesregierung will einen 330-Millionen-Euro-Kredit ihrer Förderbank ISB für den Nürburgring mit einer Rücklage von 254 Millionen Euro teilweise tilgen. Nötig ist auch eine Zustimmung des Haushaltausschusses.

Vor der Sitzung des Landtags wollen Junge Union, Junge Liberale wie auch die Linken protestieren. Sie hatten jeweils am Dienstag erst dafür mobilisiert. Geplant sind offenbar bissige Motive, die vor allem Beck aufs Korn nehmen werden.

Auf der Tagesordnung stehen drei Punkte – es gibt aber nur ein Thema: Nürburgring. Top 1 ist eine Unterrichtung zum Beschluss des Ministerrats zum „möglichem Insolvenzantrag“ der Nürburgring GmbH, wie es dort noch heißt (PDF). Top 2 ist die formale Unterrichtung (PDF), dass die CDU die Sondersitzung beantragt hat, um die Verantwortung der Landesregierung und die finanziellen Folgen für den Landeshaushalt zu thematisieren. Der dritte Tagesordnungspunkt schließlich ist der CDU-Antrag (PDF), das "Zukunftskonzepts Nürburgring" durch den Landesrechnungshof prüfen zu lassen.

Es drohen dreistellige Millionenverluste zulasten des klammen Landeshaushalts. Im Landtag will die CDU-Opposition nach der Verantwortung der rot-grünen Landesregierung fragen. Den Rücktritt von Beck und seinen wichtigsten SPD-Ministern hat sie längst gefordert, Beck hat ihn am Dienstag in einem Interview noch einmal abgelehnt. Es wird auch damit gerechnet, dass Beck selbst sprechen wird. Der Landtag überträgt die Sitzung auf seiner Seite im Live-Stream, auch Phoenix und der SWR planen das. Eine Übertragung ist zudem im Radio bei SWRinfo, im SWR-Fernsehen und auf swr.de geplant.

Die CDU sieht, gestützt auf ein Rechtsgutachten, die landeseigene und für die Witrtschaftsförderung zuständige Förderbank ISB in Pleitegefahr. Beck sagte dazu: "Das ist für meine Begriffe zu weit hergeholt. Wir haben das gemacht, was Förderbanken der Länder und des Bundes schon immer gemacht haben."

Die rot-grüne Landesregierung will einen 330-Millionen-Euro-Kredit der ISB für die Rennstrecke mit einer Landesrücklage von 254 Millionen Euro teilweise tilgen. Die insolvente Besitzgesellschaft Nürburgring GmbH kann den Kredit nicht mehr bedienen.

Am Vormittag befassen sich bereits der Haushalts-, der Innen- und der Wirtschaftsausschuss gemeinsam mit dem Debakel. Die CDU hält Beck vor, dass seine frühere SPD-Alleinregierung schon vor der Landtagswahl im März 2011 die Gefahr einer Pleite kannte, aber der Öffentlichkeit verschwieg. Das Infrastrukturministerium wies den Vorwurf der Vertuschung zurück.