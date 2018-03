Presseschau: So kommentieren die anderen

Die Sondersitzung im Landtag war nicht nur Thema aller Hauptnachrichtensendungen. Das Thema wurde auch online und im Print in vielen Medien kommentiert.

Ministerpräsident Kurt Beck hat sich an die eigene Nase gegriffen und die volle Verantwortung übernommen, aber einen Rücktritt abgelehnt. In Kommentaren war die Kritik heftig. Foto: dpa

SWR: Das Desaster am Nürburgring hat König Kurt die Grenzen seiner guts- und manchmal auch selbstherrlichen Politik vor Augen geführt.

In den 18 Jahren als Regierungschef hat Beck, der sich doch so gern bodenständig gibt, die Bodenhaftung verloren. Es mag sein, dass Kurt Beck wirklich etwas für die strukturschwache Eifler Region bewegen wollte. Aber so lauter seine Motive gewesen sein mögen, die Umsetzung war – gelinde gesagt – dilettantisch.

Frankfurter Rundschau: Mit dem 330-Millionen-Debakel in der Eifel gerät Kurt Becks ganzes politisches Lebenswerk ins Wanken.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Als die Macher der „Erlebniswelt“ am Nürburgring für ihr Projekt warben, fiel ihnen ein treffender Spruch ein: „Der neue Nürburgring – machen Sie sich auf was gefasst!“ Diese Vorhersage hat sich für viele erfüllt. Aus der Fassung geriet neben vielen Steuerzahlern vor allem Ministerpräsident Beck.

Berliner Zeitung: Landesfürsten wie Kurt Beck mögen glauben, ihrem Land Zukunft zu kaufen, wenn sie windige Prestigeprojekte wie den Nürburgring fördern. Doch sie sind blind für den größeren Zusammenhang.

General-Anzeiger Bonn: Kurt Beck sitzt in der Falle: Tritt er wegen der Pleite am Nürburgring zurück, räumt er ein, einen Riesenfehler verantworten zu müssen. Dann wäre die Sache für ihn erledigt, für den Steuerzahler aber nicht. Da der Ministerpräsident in Mainz aber eine ehrliche Haut sein will, versucht er zu retten, was zu retten ist. Sein letzter Dienst gewissermaßen. Aber mit jedem Tag wird deutlicher, dass es in der Eifel nichts zu retten gibt.

Welt Online: Der letzte große sozialdemokratische Landesfürst ist nach 18 Dienstjahren als Regierungschef ins Wanken geraten. Die legendäre Rennstrecke in der Eifel wurde zum Felsbrocken, der Kurt Beck um den Hals hängt.

Deutschlandfunk: Der Traum ist ausgeträumt vom gigantischen „Auto-Disneyland“ in „Preußisch Sibirien“. Dass Kurt Beck nicht zurücktritt, war absehbar. Er will nach fast 18 Regierungsjahren in Mainz nicht als derjenige in die Annalen der Landesgeschichte eingehen, der am Nürburgring alles verzockt hat, was der Landeshaushalt noch an Spielräumen bietet.