Die Geschichte klingt unfassbar: Ein junger Mann tötet seinen Vater mit einem Beil. Weil die Tat im Wahn geschieht, kommt er nicht ins Gefängnis, sondern in eine forensische Klinik – aus der er sich nach mehr als zehn Jahren während eines angeblichen Arztbesuches absetzt. Wie kann so etwas passieren? Und warum hatte Sergej B., inzwischen 34 Jahre alt, überhaupt regelmäßig Freigang, durfte unbegleitet zur Arbeit und sogar zum Arzt gehen? Wir haben bei der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach, in der der Deutschrusse untergebracht war, nachgefragt.

Dass B. nach dem Mord an seinem Vater nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, lag an seinem Geisteszustand. Damals wurde bei ihm eine Schizophrenie diagnostiziert. Aus diesem Grund erhob ...

Lesezeit für diesen Artikel (719 Wörter): 3 Minuten, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.