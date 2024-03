Weltgebetstag der Frauen in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Kirchen

Über alle Kontinente läuft jeden ersten Freitag im März eine Gebetskette in ökumenischer Verbundenheit.

Diese Verbundenheit, das Band des Friedens wurde sprichwörtlich geknüpft von mehr als 80 Frauen in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Kirchen. Da sich gerade in diesem Jahr alles um die Situation der Frauen in Palästina drehte, war das für das Vorbereitungsteam schon eine besondere Herausforderung. Es wurde gemeinsam gesungen und gebetet. Nach dem offiziellen Teil war genügend Zeit zum Austausch bei einem Imbiss mit landestypischen Speisen.

Pressemitteilung: Edgar Mohr, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Kirchen