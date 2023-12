Foto: Mechthild Euteneuer

Das historische Städtchen, zwischen Lahn und Dill gelegen, ist einen Besuch wert. Nach einer Stärkung und einem Bummel über den Wochen- und Weihnachtsmarkt trafen die Landfrauen Frau Ernst vom Stadtmarketing. Der Rundgang zur „Dämmerstunde“ bot eine vergnügliche Reise in die Welt der Sagen rund um Weihnachten. Auf verschiedenen Stationen in der festlich geschmückten Altstadt ging es um Geschichten zur Weihnachtszeit, um Mythen, Rituale, Bräuche und alles, was man sich früher, in Zeiten ohne Internet und Fernsehen, erzählte. Vom Nikolaus, guten Hausgeistern sowie Bräuchen aus aller Welt bis zu Islands Weihnachtstrollen, rund um das Fest wurde berichtet. Besinnliches, nachdenkliche Momente, auch lustige Geschichten ließen die Zeit kurzweilig erscheinen. Der Glühwein zum Abschluss weckte die Lebensgeister bei den winterlichen Temperaturen.

Die Landfrauen wünschen allen schöne Advents- und Weihnachtstage sowie ein gesundes neues Jahr.

Pressemitteilung: Mechthild Euteneuer, Landfrauen Wisserland