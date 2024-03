Unterwasserzauber am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

Alles begann mit dem Wunsch, eine Sitzecke im Erdgeschossflur des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums zu verschönern. Der Leistungskurs der Stufe 12 mit 13 Schülerinnen war sehr angetan von der Idee und bald ging es mit den ersten Entwürfen noch im Schuljahr 2022/23 ans Werk.

Foto: Christine Müller

Schnell entstand die Idee, das dort befindliche Aquarium thematisch zu ergänzen und so wurde für jeden Wandbereich ein Entwurf für ein Unterwasser-Szenario angefertigt. So entstanden eine versunkene Stadt, ein U-Boot, in das die Bedienelemente an der Tür zum Arztzimmer integriert wurden und ein am Meeresboden liegendes Schiffswrack. Und natürlich viele Meeresbewohner: Tintenfische, Muscheln, Fische, eine Riesenqualle und eine Meeresschildkröte.

Nach der Grundierung der Wände mit weißer Farbe wurden der Wasserhintergrund aufgetragen und die einzelnen Szenen und Figuren der Entwürfe mit Overheadprojektor auf den Untergrund projiziert und mit Grafitstiften auf der Wand nachgezeichnet. Danach ging es an die farbige Gestaltung der Szenen.

Wichtig war es dabei, einige Regeln für das Malen zu beachten, damit das Ergebnis dreidimensional und lebendig wirkt. So sollte beispielsweise bei allen Bildelementen darauf geachtet werden, dass sie nicht einfarbig ausgemalt werden, sondern Abstufungen verschiedener Farben enthalten. So wurde zum Beispiel der Schiffskörper des gesunkenen Wracks mit Hell-Dunkel-Abstufungen und verschiedenen Grün- und Brauntönen lebendig gestaltet.

Insgesamt zeigte sich, dass die Arbeit zwar Spaß machte, aber viel Zeit und Aufwand kostete. Wir haben mehrere Projekttage gearbeitet, zudem viele Doppelstunden im „normalen Unterricht“. Da trotzdem noch Kursarbeiten, Kunsttheorie und weitere Praxisaufgaben anstanden, hat das Schuljahr 22/23 nicht ausgereicht, um das umfangreiche Projekt zu beenden, sodass auch die letzten Wochen des Schuljahres 23/24 der MSS 13 genutzt wurden, um der Unterwasserwelt den letzten Glanz zu geben.

Pressemitteilung: Christine Müller, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium