Spende der „Mubea hilft Stiftung“

Ein Wasserbett für die Kinderinsel an der DRK-Kinderklinik Siegen, eine Intensivstation mit Wohncharakter für dauerhaft beatmete Kinder und Jugendliche, hat die „Mubea hilft Stiftung“, eine Stiftung des Unternehmens Muhr und Bender mit Standorten in Daaden und Weitefeld, gespendet. Seit fast 13 Jahren hilft sie bei Projekten im In- und Ausland. „Schon ein kleiner Beitrag eines jeden Einzelnen kann eine Menge bewirken“, ist sich Kuratoriums-Mitglied Uwe Schneider sicher. Deshalb spenden die Mubea-Mitarbeiter seit Jahren einen Euro oder auch mehr von ihrem monatlichen Gehalt für einen guten Zweck. Hinzu kommen diverse Aktionen wie Tombola, Crépes-Verkauf oder verschiedene Verlosungen. Alle Mitarbeiterspenden werden von der Betriebsleitung noch einmal verdoppelt. „Bei über 15.000 Mitarbeitern kommt da so einiges zusammen“, erzählt Katja Meyer-Dupont vom Stiftungsvorstand.

Wichtig sei der Stiftung allerdings immer, dass das Geld dort zum Einsatz komme, wo Kinder und deren Familien unverschuldet in eine Notsituation geraten sind. So werden gemeinnützige Hilfsprojekte überall auf der Welt und an allen Mubea-Standorten weltweit unterstützt.

Anne Schmitt und Elisa Pfeifer vom Kinderinsel-Team nahmen das Wasserbett für die Station dankend entgegen. Im Wohnzimmer der Kinderinsel installiert, kommt es dort allen Bewohnern zugute. Eine spezielle Alarmüberwachung sorgt dafür, dass im Notfall direkt das Telefon der Pflegekräfte läutet, um Hilfe zu holen. „Zur Ruhe kommen und für Entspannung sorgen“, das ist für unsere Kinderinsel-Kinder besonders wichtig“, sind sich die beiden Mitarbeiter einig. „Umso dankbarer sind wir, dass das Mubea-hilft-Team unseren Kindern dieses ermöglicht.“

Pressemitteilung „Mubea hilft Stiftung“