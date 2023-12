Ortsgemeinde Neitersen feierte in der Vorweihnachtszeit

Das Aufstellen des gemeindeeigenen Weihnachtsbaumes wurde in diesem Jahr wieder zu einem schönen Fest.

Mit der Vorbereitung und Durchführung der Feier wird jedes Jahr ein anderer Verein beauftragt. In diesem Jahr hatte die Dorfgemeinschaft ÖSTRA Niederölfen die Verantwortung für das Fest übernommen. Der große Weihnachtsbaum wurde von der Feuerwehr am Dorfplatz in Fladersbach aufgestellt. Die Dorfgemeinschaft hatte um den Baum einen kleinen Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Verkaufsständen und einigen Hütten organisiert. Es gab original Thüringer Bratwurst, leckeren Glühwein, Weihnachtsschmuck, italienische Orangen und tolle Geschenke zu kaufen. Im beheizten Festzelt traten der Männerchor Alfone, der Frauenchor Mehren und der „Bienchenchor“ des Kindergartens „Pusteblume“ auf. Die vorgetragenen Weihnachtslieder verbreiteten eine schöne, vorweihnachtliche Atmosphäre. Die Kindergartenkinder schmückten auch den Weihnachtsbaum. Zahlreiche Besucher machten das Fest zu einer runden Sache.Ortsbürgermeister Horst Klein begrüßte die vielen Gäste und dankte allen Helfern für die gute Organisation. Das Aufstellen des Weihnachtsbaumes ist im Laufe der Jahre zu einem schönen Fest geworden, dass aus dem Veranstaltungskalender der Ortsgemeinde nicht mehr wegzudenken ist.

Pressemitteilung Ortsgemeinde Neitersen