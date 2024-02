Notenlehre, Rhythmussprache und gemeinsam singen

Foto: Sandra Schuster

Am 10. Januar war der Startschuss für das Projekt „Kultur macht stark“ in Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule Altenkirchen, dem Musikverein Nauroth und der Kita in Nauroth. Seitdem findet jede Woche in der Turnhalle in Nauroth „Musikalische Früherziehung“ unter der Leitung von Silja Schepping, Lehrkraft der Kreismusikschule für Gesang und Elementare Musikpädagogik statt. Dabei machen die Kinder ihre ersten musikalischen Erfahrungen, indem sie gemeinsam Singen, sich zur Musik bewegen und diverse musikalische Spiele spielen. Anfänge der Notenlehre und Rhythmussprache stehen ebenfalls auf dem Programm, was gute Voraussetzungen für das spätere Erlernen eines Musikinstruments schafft.

Deshalb werden im Laufe des Projekts verschiedene Blas- und Schlaginstrumente vorgestellt, die auch in einem Blasorchester zum Einsatz kommen können. Sollten sich die Kinder für eines der Instrumente interessieren, können sie sich ab dem Grundschulalter für Instrumentalunterricht bei Lehrkräften der Kreismusikschule im Musikhaus Nauroth anmelden.

Kürzlich besuchte der Musikverein Nauroth und die Kreismusikschule die Kita in Nauroth, um sich direkt vor Ort die Arbeit mit den Kindern anzuschauen. Es hat sich bereits nach wenigen Wochen gezeigt, dass sich das Projekt großer Beliebtheit bei den Kindern und Eltern erfreut. So sind es circa 65 Kinder, die jede Woche den musikalischen Früherziehungsunterricht besuchen. Die Kitaleiterin Verena Kempf berichtete von den ersten Schritten und wie viel Spaß die Kinder am gemeinsamen Musizieren hätten. Sie beschreibt, welch positive Wirkung das gemeinsame Singen, Tanzen und Klatschen auf die verschiedenen Gruppen hat.

Außerdem wurden die weiteren gemeinsamen Aktionen wie zum Beispiel ein Besuch im Musikhaus Nauroth oder die Unterstützung beim Sommerfest der Kita Nauroth besprochen. Generell möchten die Kita Nauroth und der Musikverein in Zukunft viel intensiver Zusammenarbeiten. „Wir hoffen natürlich, dass die Kinder nach ihrer Kindergartenzeit vielleicht sogar ein Instrument beim Musikverein erlernen möchten“, sagt Christian Schuster vom Musikverein Nauroth, „auch für diesen Fall sind wir perfekt aufgestellt“. Der Musikverein und die Kreismusikschule bieten hier den Kindern eine tolle Möglichkeit verschiedenste Instrumente zu erlernen. Der Instrumentenunterricht findet im vereinseigenen Musikhaus in Nauroth statt. Die Kinder und alle Mitwirkenden dieser Kooperation freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit und die geplanten Projekte.

Pressemitteilung: Kita Nauroth