Neue Schulbusbegleiter stärken die Sicherheit an der IGS

Die neuen Schulbusbegleiterinnen und Schulbusbegleiter gemeinsam mit Matthias Müller und Gajane Schachnasarjan. Foto: Gajane Schachnasarjan

Matthias Müller, Verkehrssicherheitsberater des Landkreises, war auf Einladung von Gajane Schachnasarjan, verantwortliche Verkehrsobfrau der Schule, für die eintägige Ausbildung zu Gast an der IGS und erarbeitete im Klassenraum gemeinsam mit den engagierten Jugendlichen der achten und neunten Klasse die Theorie der Ausbildung zu Schulbusbegleitern. Das richtige Verhalten an der Bushaltestelle und im Bus sowie ihre Aufgaben und Pflichten als künftige Schulbusbegleitung standen dabei im Mittelpunkt. Den praktischen Teil der Ausbildung erarbeiteten die Schüler mit Unterstützung von Ilona Kleber, die von Seiten der Westerwaldbus GmbH die Ausbildung betreut. In einem Bus, den das Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt hatte, konnten die frisch gebackenen Begleiter in nachgestellten Situationen ihr erlerntes Wissen anwenden und vertiefen.

Die Ausbildung von Schulbusbegleitern leistet einen wichtigen Beitrag zur Jugendarbeit im Bereich der Verkehrssicherheit, da die Schülerinnen und Schüler lernen, für sich und für Gleichaltrige Verantwortung zu übernehmen. Die Initiative zielt darauf ab, das Bewusstsein für Sicherheitsaspekte im Schulbus und an den Haltestellen zu schärfen und ein unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem sich die jungen Fahrgäste auf dem Weg von und zur Schule wohl und geschützt fühlen.

Deshalb wünschen das Ausbildungsteam und die Schulgemeinschaft den neuen Schulbusbegleiterinnen und Schulbusbegleitern viel Erfolg bei der künftigen Arbeit und allzeit gute Fahrt.

Pressemitteilung: Gajane Schachnasarjan, IGS Hamm/Sieg