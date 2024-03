Migrationsbeirat ermöglichte vielen Kindern einen Zirkusbesuch

Auf Initiative des Beirats für Migration und Integration der Stadt Wissen kamen rund 100 Kinder verschiedenster Nationalitäten in den Genuss einer Sondervorstellung des Circus Ronelli, der sein Winterquartier in Birken-Honigsessen aufgeschlagen hat. Beiratsmitglied Nazmiye Ari, die im Vorfeld alles perfekt organisiert hatte, begrüßte die jungen Zuschauer. Ein buntes Programm aus bemerkenswerter Akrobatik, lustiger Clownerie und atemberaubender Artistik ließ die Zeit viel zu schnell vergehen. Tosender Applaus belohnte die Zirkusfamilie Fernando und Maike Trumpf mit ihren Kindern Meline (15), Skyla (11) und den Zwillingen Nevio und Neyphan (8 Jahre). Am Ende dieser gelungenen Veranstaltung, die auch einen weiteren Beitrag für ein gutes Miteinander der Kulturen darstellte, wurde die Summe von etwa 200 Euro der gesammelten Eigenbeträge zu den Eintrittsgeldern an die Familie Trumpf gespendet.

Pressemitteilung: Migrationsbeirat Wissen