Kurs: Selbacher lernten richtigen Obstbaumschnitt

Wie werden Obstbäume richtig gepflegt und zurückgeschnitten? Dazu organisierte die Ortsgemeinde Selbach einen Praxiskurs auf der gemeindeeigenen Streuobstwiese oberhalb der Kirche (rund 40 Bäume). Fachkundiger Referent war Lukas Schneider aus Fensdorf, seines Zeichens Gärtner und Baumwart. Er zeigte den Interessenten, wie man Obstbäumen zu Leibe rückt. „Streuobstwiesen sind ein wichtiger Teil der Kulturlandschaft, und es liegt in unserer Verantwortung, diese Kulturbäume regelmäßig zu pflegen, denn sie liefern nicht nur Nahrung, sondern sind auch von vielfältiger ökologischer Bedeutung“, sagte eingangs Ortsbürgermeister Matthias Grohs. Zudem bedankte er sich für einen Obstbaum, den die Baumschule Hebel aus Daaden der Gemeinde anlässlich der Bildungsveranstaltung gespendet hatte. „Man sollte nicht einfach drauflos schneiden, sondern einige Regeln beachten, um viele Jahre reiche Ernte an Äpfeln, Birnen oder Pflaumen zu haben“, so Schneider. Wichtige Aspekte einer regelmäßigen Gehölzpflege seien etwa Schnittzeitpunkt, geeignetes Werkzeug, Astdurchmesser, Kronenstatik und das korrekte „Ableiten“. Ausgestattet mit Leitern, Stangensägen und Rosenscheren unterzogen die Teilnehmer alle Bäume einer gründlichen „Frisur“ – und wenn das Wetter und die Bienen mitspielen, können die Selbacher auf eine gute Ernte hoffen. red