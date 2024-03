Jugendpfleger bilden Jugendliche zu Jugendleitern aus

Zu Beginn der Schulung erarbeiteten die beiden Jugendpfleger Felix Garcia Diaz und Ingo Molly mit den Jugendlichen, das Thema, was eine Gruppe ausmacht und wo man in der Gruppe steht. Die Kompetenzen eines zukünftigen Jugendleiters wurden besprochen und in einer Selbstreflexion spielerisch betrachtet. Die Schulung von Jugendleitern in Gruppen beinhaltet eine wichtige Selbstreflexion, um die eigenen Eigenschaften und Kompetenzen zu erkennen. Dies beinhaltet die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen wie Handlungskompetenz, Methodenkompetenz und sozialer Kompetenz. Des Weiteren stellten zwei Referentinnen des DRK Landesverbandes Rheinland-Pfalz – Kinderschutzdienst Altenkirchen, die Arbeit des Kinderschutzdienstes in Kirchen vor. Dabei wurde über den Umgang mit Verdachtsfällen anhand von „Wimmelbildern“ gesprochen, um das Bewusstsein für Gewalt zu schärfen und die Aspekte von „Distanz und Nähe“ zu behandeln. Zudem wurden pädagogische Gruppenspiele erlernt und angewendet, darunter Warm-Ups, Teambuildingspiele und Wettkampfspiele.

Themen wie Gruppendynamik, Spieleanleitung, Spielegestaltung und -entwicklung wurden ebenso behandelt. Ein wichtiger Schwerpunkt lag auf der Diskussion über das Kindeswohl und die Erkennung von Kindeswohlgefährdungssituationen. Der Sonntag stand unter dem Motto „Wir bereiten den Osterferienzirkus vor“. Nach einigen Kennenlern- und Warm-Up-Spielen wurden verschiedene Workshop-Teams gebildet, um ein gemeinsames Motto für den diesjährigen Osterferienzirkus zu entwickeln.

Anschließend wurde gemeinsam mit einer Vielzahl von Zirkusrequisiten geübt und trainiert. Am Ende waren die insgesamt 35 Teilnehmer des Schulungswochenendes in Kirchen-Freusburg begeistert und freuen sich darauf, ihr erlerntes Wissen in der Kinder- und Jugendarbeit einzubringen.

Pressemitteilung: Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen