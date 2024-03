Inspirierende Kanzelrede begeistert die Zuhörer

Kürzlich erlebte die Evangelische Kirchengemeinde Almersbach einen bewegenden Moment, als Annelie Brück die Kanzel der Almersbacher Kirche betrat und eine inspirierende Rede über das Lied „Meine Zeit steht in deinen Händen“ hielt. Die spontane Äußerung von Pfarrerin Bärbel Kulpe, dass Annelie Brück nun einen neuen Fan habe, spiegelte die Begeisterung der Gottesdienstbesucher wider.

Seit 2017 lädt die Evangelische Kirchengemeinde Almersbach zweimal im Jahr nicht ordinierte Personen ein, sonntags im Gottesdienst eine Kanzelrede zu halten. An diesem Sonntag ließ die zweite Vorsitzende des Frauenchores „Concordia“ Fluterschen, Annelie Brück, die Gemeinde an ihren Überlegungen zum Thema „Zeit“ teilhaben. Ihr Herz war erfüllt von der Kraft und der Bedeutung des Liedes „Meine Zeit steht in deinen Händen“, das sie vor einigen Wochen während der Chorproben entdeckt hatte und zum Thema ihrer Predigt machte. Es entstand eine Atmosphäre der Gemeinschaft und des Glaubens, die noch lange in den Köpfen und Herzen der Gottesdienstbesucher nachhallen wird.

Die erfrischende Kanzelrede von Annelie Brück ist auf der Homepage der Kirchengemeinde Almersbach unter www.kirche-almersbach.de nachzuhören.

Pressemitteilung: Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Almersbach