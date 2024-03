Hervorragende Leistungen gezeigt

Anzeige

Der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Altenkirchen ist stolz auf seine Jugendabteilung. So erwarben jüngst drei Mädchen und 13 Jungen die „Jugendflamme 1“ als Ausdruck ihrer Fähigkeiten im vielfältigen Dienst der Feuerwehr für die Allgemeinheit. Die Jugendlichen bewiesen sich sowohl in der Theorie als auch in der Praxis.

Im theoretischen Teil des Tests mussten allgemeine Fragen zum Thema Feuerwehr beantwortet werden. Dabei ging es beispielsweise um die Abkürzungen der Feuerwehrfahrzeuge, welche verschiedene Schlauchgrößen es gibt und zu wissen, welche fünf W bei einem Notruf vorkommen. Im praktischen Teil sollten die Kinder dann ein Standrohr setzen und das dazugehörige Hydrantenschild erläutern. Sogar das Herstellen von Feuerwehrknoten gehörte zu den Prüfungsaufgaben.

Vorbereitet hatte man sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen, der Test selbst wurde vor Kurzem am Feuerwehrhaus Altenkirchen über die Bühne gebracht. Am frühen Abend stand dann das Übergeben der Urkunden und Abzeichen auf dem Programm. Neben den gespannt auf die Prüfungsergebnisse wartenden Jugendfeuerwehrleuten waren auch viele Eltern, der stellvertretende Wehrführer Dustin Enders des Löschzug Altenkirchen und Kreisjugendwart Gerrit Lindlein erschienen. In einer kleinen Ansprache lobten die beiden letzteren die Kinder sowie die Jugendwarte Marcel Böttcher und Brian Lindlein und dessen Betreuer für die hervorragende Leistung.

Pressemitteilung: Feuerwehr Altenkirchen