Gemeinnützige Organisationen mit Spende unterstützt

Bei gutem Wetter mit winterlichen Temperaturen und Schnee konnten sich die Besucher des Niederschelder Weihnachtsmarktes „Advent auf der Burg“ vor dem ersten Advent vergangenen Jahres wieder in Weihnachtsstimmung bringen. Die verschiedenen Stände mit Leckereien, Handwerks- und Bastelarbeiten fügten sich gut in das Gesamtbild des neugestalteten Schulhofs ein. Im Dunkeln sorgten Feuertonnen und funkelnde Sterne für ein gemütliches Ambiente. Zum Abschluss des bunten Bühnenprogramms spielte die Band „Chaosmeile“ und lud die Besucher zum gemeinsamen Weihnachtssingen ein.

Für den guten Zweck kam an diesem Nachmittag eine Spendensumme von 10.500 Euro zusammen.Der Verein Advent auf der Burg konnte damit zwei gemeinnützige Organisationen mit einer Spende unterstützen. Bedacht wurden mit 2000 Euro „Cargo Human Care“, stellvertretend entgegengenommen durch den Mudersbacher Kinderarzt Dr. med. Martin Krämer, der „Human Care“ seit vielen Jahren in seinem Urlaub ehrenamtlich unterstützt. Weitere 1500 Euro konnten an das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ übergeben werden, die dem Caritasverband Siegen-Wittgenstein zugeordnet ist. Das Beratungszentrum bietet Kindern und Jugendlichen Hilfe, deren Eltern lebensbedrohlich erkrankt oder verstorben sind.

Die am Markt beteiligten Gruppen und Vereine aus Niederschelden und Niederschelderhütte wurden mit weiteren 7000 Euro für ihre ehrenamtliche Unterstützung gewürdigt. Ohne diese Hilfe wäre ein Weihnachtsmarkt dieser Größenordnung nicht machbar. Durch die gemeinsame Leistung aller Beteiligten konnten so seit 2015 insgesamt über 77.000 Euro an gute Zwecke gespendet werden. Dieser Betrag motiviert bereits jetzt schon, die Planungen für den nächsten Weihnachtsmarkt „Advent auf der Burg“ am 30. November im alten Niederschelder Ortskern voranzutreiben.

Pressemitteilung: Advent auf der Burg e.V.