Brandschutzerziehung im Kindergarten

Foto: Vanessa Zobel

In den vergangenen Wochen drehte sich alles rund um den Freund und Retter in der Not. Spielerisch wurde den Kindern unter anderem die Ausrüstung und Aufgaben der Feuerwehr nähergebracht und die Alarmierung über die wichtige Notrufnummer 112 erklärt. Gemeinsam wurden die guten und schlechten Seiten des Feuers betrachtet, bevor das richtige Verhalten im Brandfall gelehrt wurde.

Ihr Wissen teilten die „Großen“ auch den anderen Kindern im Morgenkreis mit, dadurch erstreckte sich das Thema auch für alle anderen Kinder. Die anschließende Brandschutzübung haben alle Kinder mit Bravour gemeistert. Der Besuch bei der Feuerwehr Hamm/Sieg rundete das Ganze ab und erwies sich als absolutes Highlight. Vorort konnten die Kinder die Wache erkunden und Teile der Ausrüstung anprobieren.

Pressemitteilung Kita Eulennest