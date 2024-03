Besucherinnen informieren sich über die Kunst des Bierbrauens

Nach der Ankunft der Landfrauen in der Hachenburger Brauerei konnte sich jeder erst einmal ein Getränk aussuchen. Bei den meisten war natürlich Gerstensaft angesagt. Nach der freundlichen Begrüßung warteten alle gespannt auf die Betriebsführung. Hier eine kleine Zusammenfassung über die Familienbrauerei: In Hachenburg wird schon 160 Jahre Bier gebraut, der Mitarbeiterstamm beläuft sich auf circa 100 Personen. Zum Brauen wird zu 100 Prozent Aromahopfen aus der Hallertau verwendet und da dieser sehr teuer ist, werden die Hopfenpellets in einem riesigen Tresor aufbewahrt. Wenn der Brauprozess in den Tanks abgeschlossen ist, reift das Bier sechs Wochen lang, um sein volles Aroma zu entwickeln.

Nach der Betriebsführung gab es eine leckere Kartoffelsuppe mit Laugengebäck und Brot. Anschließend wurde die Heimfahrt angetreten.

Pressemitteilung: „LandFrauen“ – Bezirk Hamm/Sieg