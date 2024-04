Wieso, weshalb, WAHLum? Journalistischer Nachwuchs der RZ beantwortet Fragen zur Kommunalwahl

Am 9. Juni findet in Rheinland-Pfalz die Kommunalwahl statt. Die wichtigsten Fragen rund um die Wahl beantworten fünf Volontäre der Rhein-Zeitung (Justin Buchinger, Lena Reuther, Viktoria Schneider, Lara Kempf und Marvin Conradi).

Am 9. Juni findet in Rheinland-Pfalz die Kommunalwahl statt. Die wichtigsten Fragen rund um die Wahl beantworten fünf Volontäre der Rhein-Zeitung (Justin Buchinger, Lena Reuther, Viktoria Schneider, Lara Kempf und Marvin Conradi). Foto: Kevin Rühle

Anzeige

Was bedeutet Panaschieren und Kumulieren? Was macht überhaupt ein Verbandsgemeinderat? Und wieso stehen manche Namen mehrmals auf dem Stimmzettel? Am 9. Juni steht in Rheinland-Pfalz erneut die Kommunalwahl an. Gewählt werden Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte und einige Bürgermeister und Landräte.

Im Gegensatz zu den Bundes- oder Landtagswahlen sind es aber nicht nur zwei Kreuze, die gesetzt werden können – das kann bei vielen für Verwirrung sorgen. Um das Wissen pünktlich vor der Wahl noch einmal aufzufrischen, haben sich fünf Volontäre der RZ mit den wichtigsten Fragen beschäftigt.

1. Wen kann ich wählen?

Wer genau auf dem Stimmzettel stehen darf und was sich hinter dem Begriff Wahlvorschlagsträger verbirgt, erklärt unsere Volontärin Lena Reuther.

Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.

2. Wie wähle ich?

Wie das Wählen genau funktioniert, ob man Personen streichen oder dazuschreiben kann und wann der Wahlzettel ungültig wird, darüber informiert unser Volontär Justin Buchinger.

Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.

3. Wie funktioniert die Briefwahl?

Immer mehr Menschen entscheiden sich auch bei der Kommunalwahl dafür, per Brief zu wählen. Welche Fristen dabei zu beachten sind und wo man die Briefwahl beantragen kann, erklärt unsere Volontärin Lara Kempf.

Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.

4. Wie funktioniert die kommunale Familie?

Was die Verbandsgemeinde mit dem Kreistag zu tun hat und wer in der kommunalen Verwaltung welche Aufgaben übernimmt, zeigt unsere Volontärin Viktoria Schneider auf.

Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.

5. Was kann meine Stimme bewirken?

So mancher Nichtwähler schimpft, dass sein Kreuz bei der Kommunalwahl sowieso nichts ändern würde. Aber stimmt das denn? Unsere Volontärin Viktoria Schneider zeigt anhand eines Beispiels aus unserem Verbreitungsgebiet, was eine Stimme für die Bewohner einer Gemeinde im Kreis Cochem-Zell ändern kann.